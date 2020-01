OD 27. SIJEČNJA POČINJE NOVA SEZONA ‘VEČERE ZA PET’: Natjecatelji uz pripremu ukusnih jela sada imaju još jedan zadatak

Uskoro počinje jedanaesta sezona RTL-ovog showa ‘Večera za pet’ u kojoj će svaki tjedan petero kandidata pokazati svoje kulinarske vještine

Najdugovječnija kulinarska emisija i u jedanaestoj će sezoni gledatelje odvesti na ukusno gastro putovanje kroz Hrvatsku. „Večera za 5 na selu“ svaki će tjedan biti u drugoj regiji, a novi će kandidati otkrivati zanimljive okuse i stare recepte njihova kraja te tako prikazati sve ljepote naše zemlje. Nekadašnja omiljena kulinarska emisija „Večera za 5“ u desetoj je sezoni promijenila ime i postala „Večera za 5 na selu“. Tako su obožavatelji gastro formata imali priliku upoznati tradicionalna jela hrvatskih sela i manjih mjesta, a isto ih očekuje i u jedanaestoj sezoni tog slasnog showa.

Na kraju večere – zabava

„U novoj sezoni opet smo prošli gotovo cijelu Hrvatsku – krenut ćemo od okolice Zagreba skroz do Slavonije, zatim preko Siska do Istre pa do Imotskog, čiji mještani prvi put sudjeluju u ‘Večeri za 5 na selu’. Jela koja će se pripremati i ugođaj u kojem će se večere odvijati bit će rustikalni i u duhu tradicije, što će na kraju svakog tjedna biti bogato nagrađeno. No neki će kandidati zakazati u tome pa će pripremiti nešto modernija jela, a gledatelji tek trebaju vidjeti kako će biti ocijenjeni ovosezonski natjecatelji“, najavila je Marija-Jelena Zen, producentica RTL-ova kulinarskog showa koja jamči kako će gledatelje uz ukusne recepte, oduševiti i luda zabava koju će natjecatelji prirediti na kraju svake večere.

Koncept showa ostaje isti

A koncept showa i dalje ostaje isti, svaki će tjedan tradiciju svog kraja i kulinarsko umijeće pokazati petero kandidata od kojih će samo jedan domaćin odnijeti tjednu pobjedu i osvojiti Prima poklon-bon u vrijednosti od 5000 kuna dok će ostali natjecatelji osvojiti bon u vrijednosti od 1000 kuna. Karte za pobjedu bit će razne – od korištenja starih recepata svojih baka do pripreme kvalitetnih domaćih namirnica koje su sami uzgojili. Zanimljivi i osebujni domaćini pokušat će očarati goste slasnim tradicionalnim jelima, a gledatelji će sigurno uživati u raskošnoj ponudi na svakom stolu, koja će im izmamiti sline na usta. Kako kandidati na svojim idiličnim seoskim imanjima uživaju u bogatstvu okusa i mirisa, opuštaju se uz dobro jelo i piće te zašto su baš oni odabrani za gastro inspiraciju – gledatelji će doznati u novoj jedanaestoj sezoni zabavne kulinarske emisije „Večera za 5 na selu“, koja s prikazivanjem počinje 27. siječnja u 20 sati na RTL-u!