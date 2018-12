OČAJNIČKI APEL MEGHANINE POLUSESTRE: ‘Tata iduće godine možda više ne bude tu, pomirite se dok ne bude prekasno’

Odnosi između Meghan Markle i njezina oca Thomasa zaoštrili su se uoči njezina vjenčanja na kojemu se on nije pojavio

Samantha Markle odlučila je dati sve od sebe kako bi nagovorila svoju polusestru Meghan da izgladi odnos s njihovim ocem Thomasom Markleom. “Blagdansko vrijeme je posvećeno obitelji. Tata pokušava doći do tebe i veoma je tužan što mu se ne javljaš. Život je kratak, a tata je dobra osoba “, napisala je Samantha u svojoj poruci te dodala da je budućnost neizvjesna, prenosi Express. “Daj mu malo sreće u posljednjim godinama njegova života. Iduće godine možda više ne bude tu. Bila bi ogromna šteta da se nikad ne pomirite, u životu nema garancije. Možda idući tjedan već bude prekasno”, zaključila je Samantha.

U BUCKINGHAMSKOJ PALAČI ZA BOŽIĆ SE PIJE SAMO ALKOHOL: Za Charlesa višnjevac, za Elizabetu poseban koktel

NAJVEĆI HUMANITARCI U 2018. U SVIJETU SLAVNIH: Ovih 10 celebrityja u protekloj godini istaknuli su se svojim aktivizmom

Tenzije između Meghan i njezina oca razbuktale su se uoči njezina vjenčanja za princa Harrya u svibnju ove godine. Naime, Thomas Markle je paparazzima prodao fotografije, a dolazak na ceremoniju otkazao je ispričavši se zdravstvenim problemima. Zadnjih nekoliko mjeseca imao je nekoliko istupa u javnosti koji su naišli na neodobravanje cijele kraljevske obitelji. On je u više navrata pokušavao doći do Meghan, no ona ga uporno ignorira.

MEGHAN SE ODLUČILA RIJEŠITI SVOJE JEFTINE ODJEĆE: Način na koji je to učinila ne služi joj na čast