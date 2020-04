OBOŽAVATELJICE NA APARATIMA: ‘Gospodin Savršeni’ još jednom skinuo majicu i pokazao svoje isklesano tijelo…

View this post on Instagram

Razmislite o sljedećem: logika i tehnički pristup su u redu, ali oni su dostupni svima koji su u stanju kupiti aplikacije, programe, planove, suplemente, trenere, učitelje itd… Nešto malo metafizike daje vam prednost u odnosu na ostale, a pojednostavljuje život. – Btw. (Nikad nisam dijetario ili koristio "nešto" za slikanje ili snimanje, ali zato sam se dan prije ovog slikanja malo zarundao🍻 i par sati sna imao. 🤫😅)