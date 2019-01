OBJAVLJENE NOMINACIJE ZA OSCARA 2019: Pogledajte tko se sve nalazi u ovogodišnjoj utrci za prestižni zlatni kipić

Danas ćemo saznati tko će biti nominiran u pojedinim kategorijama, a proglašenje pobjednika bit će 24. veljače

Američka akademija filmskih umjetnosti i znanosti danas objavljuje službene nominacije za “Oscara”. Prijenos uživo počinje u 14.20 sati po našem vremenu. Riječ je o 91. po redu dodjeli najprestižnije filmske nagrade koja će biti održana 24. veljače, prenosi Variety.

Danas ćemo saznati tko će biti nominiran u sljedećim kategorijama: Najbolji film, Najbolji glavni glumac, Najbolja glavna glumica, Najbolji sporedni glumac, Najbolja sporedna glumica, Najbolji animirani film, Najbolja režija, Najbolji kostim, Najbolji originalni scenarij, Najbolji adaptirani scenarij, Najbolja scenografija, Najbolja fotografija i Najbolja montaža.

Kategorija za najbolji film:

“Black Panther”

“BlacKkKlansman”

“Bohemian Rhapsody”

“The Favourite”

“Green Book”

“Roma”

“A Star Is Born”

“Vice”

Kategorija za najbolju mušku ulogu:

Christian Bale – “Vice”

Bradley Cooper – “A Star Is Born”

Willem Dafoe – “At Eternity’s Gate”

Rami Malek – “Bohemian Rhapsody”

Viggo Mortensen – “Green Book”

Kategorija za najbolju glumicu:

Yalitza Aparicio – “Roma”

Glenn Close – “The Wife”

Olivia Colman – “The Favourite”

Lady Gaga – “A Star Is Born”

Melissa McCarthy – “Can You Ever Forgive Me?”

Kategorija za najbolju sporednu mušku ulogu:

Mahershala Ali – “Green Book”

Adam Driver – “BlacKkKlansman”

Sam Elliott – “A Star Is Born”

Richard E. Grant – “Can You Ever Forgive Me?”

Sam Rockwell – “Vice”

Kategorija za najbolju sporednu žensku ulogu:

Amy Adams – “Vice”

Marina de Tavira – “Roma”

Regina King – “If Beale Street Could Talk”

Emma Stone – “The Favourite”

Rachel Weisz – “The Favourite”

Kategorija za najboljeg redatelja:

Spike Lee – “BlacKkKlansman”

Pawel Pawlikowski – “Cold War”

Yorgos Lanthimos – “The Favourite”

Alfonso Cuarón – “Roma”

Adam McKay – “Vice”

