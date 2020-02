OBJAVLJEN POPIS IZVOĐAČA OVOGODIŠNJEG DIMENSIONS FESTIVALA: ‘Deveto izdanje prikazat će spoj vrhunskih umjetnika i glazbenih pionira u usponu’

Dimensions se ove godine prvi put odvija u Dalmaciji, i to u Šibeniku, Tisnom i Pirovcu

Organizatori Dimensions festivala, koji se od 13. do 17. kolovoza održava na tri lokacije u Šibensko-kninskoj županiji, objavili su u utorak cjelokupni popis festivalskih izvođača, najavivši nastup glazbenog kolektiva Underground Resistance, Asha Lauryna i dr. “Deveto izdanje Dimensionsa prikazat će pažljivo birani spoj vrhunskih umjetnika i glazbenih pionira u usponu, s puno pažnje usmjerene prema detaljima produkcije”, stoji u priopćenju organizatora. Na festivalu će, uz do sada poznate izvođače, nastupiti Underground Resistance Live, Ash Lauryn, Moritz Von Oswald, Batu, DVS1, JASSS, Voigtmann, Reiss, Youandewan, Huerta, Red Greg, Yak, Freakenstein, Charles Webster, LSDXOXO, Josh Cheon kao i novi partneri festivala VBX, Love Muscle i Stamp The Wax.

Nastupit će i regionalni izvođači

Organizatori podsjećaju da se Dimensions ove godine prvi put odvija u Dalmaciji, i to na tri lokacije. Koncert otvorenja na kojemu nastupa elektronski glazbenik Floating Points bit će na Tvrđavi sv. Mihovila u Šibeniku, dok će se glavni dio programa odvijati u The Garden Resortu u Tisnom s after partyima u diskoteci Barbarella’s u Pirovcu. Poručuju da tim imenima zaključuju popis festivalskih izvođača, na kojemu su i DJ Stingray, Zip, The Hacker, Tikiman & Scion, dBridge, Mafalda, Helena Hauff, Pearson Sound, Skee Mask b2b Stenny, Surgeon, Marcellus Pittman, Francesco Del Garda, Detroit in Effect, Margaret Dygas, Darwin, re: ni, Awesome Tapes from Africa i dr.

Ističu i da će na festivalu nastupiti regionalni izvođači koji na Dimensionsu imaju status rezidenta, Petar Dundov i Ilija Rudman, a njima se pridružuju Le Chocolat Noir i Zarkoff, te beogradski bend Bella Technika, koji će uživo izvesti svoj prvijenac “Section”.