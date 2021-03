OBJAVLJEN JE RASPORED NASTUPA U POLUFINALIMA EUROSONGA: Evo pod kojim će rednim brojem nastupiti Albina

Poznat je raspored nastupa u polufinalnim večerima Eurosonga. Hrvatska predstavnica Albina nastupit će u prvoj polufinalnoj večeri 18. svibnja, i to pod rednim brojem deset.

Što se tiče susjednih zemalja, iste večeri na pozornicu će se popeti predstavnici Slovenije, a 20. svibnja nastupit će srpska grupa Hurricane.

ALBINA POKAZALA DEČKA NOGOMETAŠA: ‘On uvijek vjeruje u mene. Sve što radimo, proživljavamo zajedno’

We have running orders! 🎉

Here's how the two #ESC2021 Semi-Finals shape up!

👉 https://t.co/aQypvahlKX pic.twitter.com/bay961Ix4j

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) March 30, 2021