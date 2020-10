OBJAVLJEN JE POPIS NAJOPASNIJIH SLAVNIH OSOBA NA INTERNETU: Zloglasnu listu predvodi popularna pjevačica

Korisnici putem lažnih web stranica koje im obećavaju besplatan sadržaj mogu doći do stranica koje su namijenjene krađi osobnih podataka

Pjevačica Adele, koja je poznata po hitovima “Rolling in the Deep” i “Someone Like You” najopasnija je slavna osoba kad je sigurnost na Internetu u pitanju, piše Yahoo.

Prema novom istraživanju tvrtke za cyber sigurnost McAfee, pretraživanje njena imena stvara najviše štetnih linkova. Naime, hakeri su se odlučili iskoristiti njenu trenutnu popularnost i osobama koje na mreži pretražuju informacije o Adele pokušavaju ubaciti virus ili malware.

Pjevačica je izuzetno popularna zbog svojih glazbenih uradaka, a u posljednje vrijeme izazvala je posebno zanimanje jer je u vrlo kratkom vremenu izgubila preko 20 kilograma.

“Brojni korisnici pratili su njezinu transformaciju i konzumirali sav sadržaj ‘Adele’ do kojeg su mogli doći. McAfeeino istraživanje pokazalo je da je pjevačica zapravo najopasnije slavna osoba koja je pretraživana na internetu 2020. godine, jer njezino ime generira najštetnije poveznice na mreži”, priopćili su iz McAfeeja.

Surferi se pozivaju na oprez

No, ona nije jedina opasna zvijezda. Kod pretraživanja trebalo bi izbjegavati TikTokericu Charli D’Amelio i pjevačicu Beyoncé.

“Fasciniranost potrošača pop kulturom mogla bi ih dovesti u opasnost jer cyber kriminalci vrebaju svoje žrtve kroz povećanu potragu za vijestima o slavnim osobama”, rekao je Alex Merton-McCann iz McAfeeja.

Korisnici tako putem lažnih web stranica koje im obećavaju besplatan sadržaj mogu doći do stranica koje su namijenjene krađi osobnih podataka ili preuzimanju kontrole nad uređajima.

“Sada je više nego ikad važno da korisnici budu jako oprezni i uvijek razmišljaju prije nego što kliknu na neki sadržaj kako bi zaštitili svoje digitalne živote”, opomenuo je Merton-McCann.

U McAfeeju su sastavili top 10 najopasnijih zvijezda, a osim Adele koja je na prvom mjestu, na listi se nalaze i Anna Kendrick, Drake, Cara Delevigne, Charli D’Amelio, Alicia Keys, Avril Lavigne, Benee, Camila Cabello te Beyoncé.