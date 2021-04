NOVINARKA DOŽIVJELA TRAUMU NA PORODU: ‘Rekao mi je da se prodajem za 50 eura, da sam debela i nesposobna. Udario me…’

‘Ne, ja nisam bila žrtva seksualnog nasilja, ali sam bila žrtva porođajnog nasilja’, istaknula je Mina

Srpska novinarka Mina Smiljanić prije tri mjeseca postala je mama. Na svom je Instagramu opisala mučno i traumatično iskustvo s porođaja, a za to je okrivila anesteziologa iz Ginekološko-porođajne klinike Narodni front, doktora Tomislava Krajinovića.

Mina je u svojoj podužoj objavi iznijela niz optužbi na njegov račun, a istaknula je kako ju je vrijeđao, maltretirao, udarao i dr.

“Nisam se uključivala niti oglašavala do sada na temu seksualnog nasilja, niti drugih odgovornih tema, jer ni sama nisam bila spremna. Nisam se mogla boriti za druge žene, kada nisam imala snage ni da se za sebe izborim. Zato što sam doživjela trenutke slabosti, kakve nisam mogla zamisliti da ću doživjeti – zato mogu razumjeti sve žrtve nasilja, i da: razumijem da one nisu bile spremne niti dovoljno zaliječene da bi o svojim traumama govorile glasno. Na vrijeme.

Danima je plakala pod tušem

Ne, ja nisam bila žrtva seksualnog nasilja, ali sam bila žrtva porođajnog nasilja – o čemu se također govorilo mnogo u periodu dok sam se ja liječila od trauma svog porođaja. Prošla su tri mjeseca, dijete mi je značajno poraslo, meni su se fizički bolovi sanirali, ali i dalje osjećam sramotu i nemoć kada se sjetim pojedinih scena sa svog sedmosatnog porođaja. Neki će reći da sam razmažena, da bi me trebalo biti sram što se žalim, a rodila sam zdravo dijete, da sam neodgovorna jer unosim strah budućim majkama…

I to su neki od razloga zbog kojih sam stisla zube i šutjela. Ali, prava istina je da sam toliko puta željela vrištati, da sam danima plakala pod tušem i da mi dođe da odem do Narodnog fronta i da dr. Krajinoviću, cijenjenom anesteziologu, kažem ‘Svaka čast’, i da ga pitam ‘Osjeća li se moćno kada vrijeđa i ponižava ranjive i bespomoćne trudnice u porođajnim boksovima?’.

Prva stvar koju mi je rekao, na moje ‘Dobar dan’, jest ‘Ma vi novinarke se prodajete za 50 eura. Ova moja struka ne radi na vašu i još dvije, odvjetnike jer su ološ…’, i ne mogu se sjetiti koga je još spomenuo… Vidno sam bila u šoku. Na moje pokušaje da njegove izjave shvatim kao šalu, on je dodavao da sam debeloguza, da sam nesposobna jer ne mogu pomaknuti vlastitu stražnjicu.

Snažno ju je udario u leđa

U trenutku kada se jedna djevojka pored mene porodila, a ja i dalje čekala da porođaj krene, on mi je dobacio ‘Ti i dalje ništa!? Pa jesam ti rekao da si nesposobna?’. Da još napomenem da me je poprilično snažno udario u leđa i desno rame, kako bi mi objasnio kako da se namjestim da mi je zabio iglu usred kralježnice. To su fragmenti kojih se sjećam, jer sam u potpunom strahu bila, prestrašena za život svog djeteta, zbunjena i oduzeta, prvi put zatečena u takvoj situaciji”, napisala je Mina.

Iz redakcije Telegrafa kontaktirali su dr. Krajinovića te ga zamolili da prokomentira optužbe koje je iznijela Smiljanić, no on to nije htio.

“Ne koristim društvene mreže, doviđenja”, kazao je kratko.

Iz rodilišta Narodni front za Telegraf su kazali kako će dr. Krajinović snositi sankcije ako se dokažu optužbe s društvenih mreža.

“GAK Narodni front je ustanova koja izuzetno drži do svog profesionalnog ugleda, kako u pružanju vrhunskih zdravstvenih usluga pacijenticama, tako i u odnosu zaposlenih prema pacijentima. Ako bilo tko svojim ponašanjem povrijedi radnu disciplinu ili Poslovni kodeks Klinike, snosi sankcije u skladu s važećim zakonskim odredbama. Ni dr. Tomislav Krajinović neće biti izuzetak, ako se dokaže da su navodi na društvenim mrežama istiniti. Kako do sada nismo imali posredna zvanična saznanja o predmetnom događaju, isti ni ne možemo dalje komentirati”, priopćili su.