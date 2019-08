NOVI ŽIVOT CAMERON DIAZ: Slavna glumica povukla se iz javnosti, sada ima druge prioritete: ‘Uopće mi ne nedostaje gluma’

‘Mislim da je u redu da uzmem vrijeme za sebe, reorganiziram se i odaberem kako se želim vratiti’, rekla je Cameron u razgovoru za InStyle

Cameron Diaz svoju je zadnju ulogu odigrala u filmu “Annie” i od tada se u potpunosti povukla iz javnosti. U intervjuu za InStyle otkrila je sve o svom novom životu i priznala da je sretna i ispunjena. Objasnila je da je dugo bila u centru pozornosti i da joj je drago što je to vrijeme iza nje.

“Na svojoj sam koži počela doživljavati svjetsku slavu kad sam imala 22 godine, a to je bilo prije 25 godina. To je jako davno. Gledam na to na način da sam više od polovice svog života dala javnosti. Mislim da je u redu da uzmem vrijeme za sebe, reorganiziram se i odaberem kako se želim vratiti”, rekla je te dodala da još nije sigurna hoće li se vratiti na scenu.

“Uopće mi ne nedostaje gluma. Trenutno sam fokusirana na zdravlje i sve to. No, što god da radim ili ću raditi, to mora biti sa strašću, nešto što me veseli i nešto što mi neće biti teško”, poručila je.

‘Udaja je najbolja stvar koja mi se dogodila’

Otkrila je da ne voli društvene mreže i moć koju imaju nad ljudima danas. “Polovica devedesetih bilo je razdoblje koje se više neće ponoviti. Jako sam zahvalna što sam svjedočila toj eri i sudjelovala u njoj. Kad sad pogledam tehnologiju, to je nevjerojatno. Možete bilo kad bilo što objaviti na Instagramu i možete kontrolirati vlastiti narativ, i to je nevjerojatno. Ali vezani ste uz mobitel i svi jako ovise o njemu. Mislim da je oslanjanje na mobitele mnoge dovelo do toga da izgube dodir s realnošću i humanošću”, ispričala je glumica.

Cameron se prije četiri godine udala za glazbenika Benjija Maddena, a to joj je, tvrdi bila jedna od boljih odluka. “Udaja za njega bila je najbolja stvar koja mi se dogodila. Moj muž je najbolji. On je prekrasno ljudsko biće i moj najveći partner. Brak je težak, iziskuje puno truda. Treba kraj sebe imati osobu koja je spremna potruditi se jer u braku ne postoji odnos snaga 60-40. Uvijek je 50-50, točka. Uvijek”, istaknula je Diaz.