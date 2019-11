NOVI UDARAC ZA SEVERINU: Sud joj oduzeo pravo da odlučuje o liječenju sina, a viđat će ga samo dvaput tjedno

Severina je sinoć u pratnji supruga Igora predala 7,5-godišnjeg sina Milanu Popoviću

Sud je Severini Kojić uzeo pravo da odlučuje o liječenju sina, piše u petak Jutarnji list, pozivajući se na odluku Općinskog suda u Zagrebu koji je odlučio da 7,5 godišnji dječak poznate pjevačice nastavlja živjeti s ocem. Sinoć je u 20.11 sati Severina Kojić u pratnji supruga Igora dovezla 7,5 godišnjeg sina i predala ga Milanu Popoviću, kako je određeno sudskom odlukom i privremenom mjerom, navodi Dnevnik. Terencem su ušli u dvorište kuće na Horvatovcu, zagrebačku adresa srpskog tajkuna Milana Popovića koji je, kako doznaje dnevnik, inzistirao da mu se dijete preda u četvrtak navečer kako je i određeno sudskom odlukom.

Ostaje u Zagrebu i ići će u istu školu

Informaciju da je ispoštovana sudska odluka potvrdila je i odvjetnica Jasminka Biloš. Ona uz odvjetnika Matu Matića zastupa Severinu Kojić, koja je uložila i žalbu na odluku suda. Odvjetnički tim srprskog poduzetnika Milana Popovića zatražio je jučer od svoje bivše partnerice, pjevačice Severine Kojić, da mu najkasnije do 20 sati preda njihovo zajedničko 7,5-godišnje dijete i to na njegovoj adresi.

Takav je zahtjev utemeljio na jučer donesenoj odluci Tee Golub, sutkinje Općinskog građanskog suda u Zagrebu, koja je istodobno donijela i nepravomoćnu presudu i privremenu mjeru kojom se odlučuje da će maloljetni dječak ubuduće živjeti s ocem na njegovoj adresi (nije navedeno kojoj), a majku će viđati rjeđe od uobičajenog: dvaput tjedno, utorkom i četvrtkom od 15 do 20 sati te svaki drugi vikend, ali ne od petka do nedjelje, nego od subote ujutro u 10 sati do nedjelje u 20 sati, čime se broj prespavanih noći s majkom drastično smanjuje.

Budući da se na presudu može izreći žalba te bi dječak živio s majkom do pravomoćnosti presude, sutkinja je donijela i privremenu mjeru čije izvršenje žalba ne odgađa, donosi Jutarnji list. Milan Popović za Dnevnik je izjavio da djete ostaje u Zagrebu te da će ići u istu školu.