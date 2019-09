NOVI UDARAC ZA LIAMA HEMSWORTHA: Miley nije mogla dočekati razvod i već živi s novom djevojkom?

Nakon što se po medijima proširila vijest da je glumac Liam Hemsworth podnio zahtjev za razvod braka od pjevačice Miley Cyrus, ona se u vezi svega toga oglasila preko društvenih mreža

Pjevačica Miley Cyrus, ipak je potvrdila svoju vezu s blogericom Kaitlynn Carter, a djevojke su držeći se za ruke zajedno stigle na zabavu poslije MTV-eve dodjele nagrada.

No to nije sve, prema pisanju stranih medija, djevojke već i žive zajedno.

MILEY CYRUS SKANDALOZNIJA NO IKAD: Pjevačica u spotu masturbira, detalj na njezinu međunožju izaziva jezu

“Žive zajedno i jako su sretne. Miley je krenula dalje i čini se da ne žali ni za čim. Voli provoditi vrijeme s Kaitlynn, jako su bliske i prolaze kroz slične stvari, a to ih je dodatno zbližilo”, otkrio je izvor blizak pjevačici za People.

Podsjetimo, nakon što se po medijima proširila vijest da je glumac Liam Hemsworth podnio zahtjev za razvod braka od pjevačice Miley Cyrus, ona se u vezi svega toga oglasila preko društvenih mreža.

Druga strana priče

On ju je krivio za raspad braka jer ga je varala, no Miley je to oštro opovrgnula te je na svom Instagram profilu iznijela svoju stranu priče.

“Mogu prihvatiti da život koji sam odabrala znači da moram živjeti u potpunosti otvoreno i transparentno prema mojim obožavateljima koje volim, 100 posto vremena. Ono što ne mogu prihvatiti jest da me se proziva da lažem kako bih prikrila zločin koje nisam počinila. Nemam što sakriti.

ISPLIVALI PRLJAVI DETALJI OKO RAZVODA MILEY I LIAMA: Pljušte teške optužbe za drogiranje, alkoholizam i nevjeru

Nije tajna da sam puno tulumarila kao tinejdžerica i u mojim ranim dvadesetima. Ne samo da sam pušila, već sam i zagovarala konzumaciju marihuane, eksperimentirala sam s drogama, a moja najpoznatija pjesma govori o plesanju pod utjecajem ecstasyja i šmrkanju linija u kupaonici.

Kada sam bila mlađa zeznula sam dosta toga i varala sam svoje partnere. Između ostalog izbacili su me iz hotela Transylvania jer sam Lianu za rođendan kupila tortu u obliku muškog spolnog organa i lizala ju. Gola sam zajahala kuglu za rušenje. Internet vrvi mojim golim fotografijama…

‘Nisam savršena’

No, kada smo se Liam i ja pomirili, ja sam to zaista mislila i bila sam tome posvećena. Nema tajni za otkriti ovdje. Naučila sam iz svakog iskustva iz svog života. Nisam savršena, niti to želim biti, to je dosadno. Odrasla sam pred vama, ali poanta svega je, odrasla sam…

MILEY CYRUS I LIAM HEMSWORTH IZNENADILI FOTOGRAFIJAMA: Vjenčali se nakon 10 godina veze!

Mogu priznati puno toga, ali odbijam priznati da je moj brak završio zbog toga što sam varala supruga. Liam i ja smo zajedno cijelo desetljeće. Već sam to rekla i iza toga stojim: voljela sam Liama i uvijek ću ga voljeti.

No, sada moram taj svoj stari život ostaviti iza sebe. Sada sam zdravija i sretnija nego što sam ikad bila. Možete reći da twerkam, pušim travu i da sam prostakuša, ali nisam lažljivica”, napisala je Miley.