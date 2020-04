NOVI SINGL ROLLING STONESA SRUŠIO SVE REKORDE: Pjesma apokaliptičnog naslova u tri dana postala hit

Mick Jagger tvrdi da je pjesma napisana još prošle godine, no da je dio teksta prilagodio aktualnoj situaciji

Najnoviji singl Rolling Stonesa “Living in a Ghost Town” (Živjeti u gradu duhova) objavljen u četvrtak, postao je himna većine Amerikanaca u vrijeme borbe protiv koronavirusa i hit broj jedan u više od 20 država. “Mislio sam da će ta pjesma apokaliptičnog naslova odjeknuti u vremenima u kojima živimo”, rekao je Mick Jagger, frontmen grupe za Apple Music, dodavši da je napisana još prošle godine, no da je dio teksta prilagodio aktualnoj situacijii.

Izolacija i fizička distanca

“Keith Richards i ja smo dijelom izmijenili pjesmu”, kazao je Jagger u povodu izlaska novog singla izdanog nakon višegodišnje pauze. Prvi je to originalni materijal slavne grupe nakon “Doom and Gloom” i “One more shot”. “Living in a Ghost Town” je lamentiranje nad načinom života koji određuju ograničenja, a stihovi se odnose na one koji su prisiljeni i na izolaciju i na fizičku distancu širom svijeta. “Život je bio tako lijep, a onda smo se svi zatvorili i izolirali”, stoji u tekstu te se dodaje – Molim, neka sve bude brzo gotovo… Osjećam se poput duha, živim u gradu duhova”.

Nije poznato kad će nastaviti svjetsku turneju

Prošli su tjedan članovi benda sudjelovali u humanitarnom koncertu čija su sredstva namijenjena Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, a organizirala ga je Lady Gaga. Izveli su svoj hit “You can’t always get what you want”. Jagger je kazao da je dio nove pjesme završen u izolaciji, no pritom ističe da ipak ne postoji zamjena za vrijeme što ga članovi benda provode zajedno.

Dodao je da je teško kazati i procijeniti kad bi grupa mogla nastaviti svjetsku turneju, odgođenu zbog pandemije. “Ne znamo što će biti s turnejom. Ne znamo ni kad je iduća nogometna utakmica. Ništa ne znamo”, rekao je Jagger, izrazivši žaljenje zbog toga što su mnogi ljudi izgubili posao, ali ne zato što nisu bili uzorni radnici, već zbog drugih razloga. “Mnogi su ostali bez posla, a za to sami nisu krivi. Okolnosti su izvan kontrole. Ne mogu reći da su radili loše, zeznuli stvar i da zbog toga više nemaju posao. Ljudi zbog takvih stvari sada imaju više briga. Ovo su teška vremena, no nekima je ipak teže”, zaključio je.