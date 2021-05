NOVI SEKS SIMBOL BEZ PROBLEMA PROGOVORIO O ŠKAKLJIVIM TEMAMA: ‘Nevinost sam izgubio s 13-14 godina sa starijom djevojkom…’

Neko vrijeme nagađalo se da je Damiano u vezi s basisticom Maneskina, no objasnili su kako su samo prijatelji

Damiano David, frontmen benda Maneskin koji je odnio pobjedu na ovogodišnjem Eurosongu, očarao je žene i muškarce diljem svijeta svojim imidžem zločestog i neukrotivog dečka.

Međutim, izgleda da je 22-godišnji Talijan poprilično drugačiji u privatnom životu. U intervjuima prije Eurosonga koje je davao za talijanske medije često je isticao da ga droga nikad nije zanimala te da bendu pristupa iznimno odgovorno.

“Kreativnost dolazi od zdravog i čistog uma. Mozak je stroj koji mora imati svoje zupčanike na mjestu, a droga je samo jedna golema prljavština”, rekao je David za Vogue Italia nakon skandala vezanog za navodno šmrkanje kokaina na natjecanju.

Dodao je da bi Maneskin htio da ih publika ne gleda kao stereotipne rock zvijezde koje se opijaju i drogiraju jer mladima žele poslati drugačiju poruku.

“Tijekom srednjoškolskog razdoblja moj uobičajeni dan izgledao je tako da sam u školi bio od 8 do 14 sati, vratio bih se kući na ručak i od 15 do 22 sata slijedile su probe s bendom. Tako je bilo svaki dan i nikakva prehlada ili nešto slično nije me moglo spriječiti da odem na probu”, izjavio je.

“Poruka koju želimo širiti svojom glazbom je uzdizanje čovjeka kroz vlastitu slobodu. Svatko se može opijati i drogirati, ali to nije kul. Pravimo put i hodamo stazom na koju stavljamo svoje srce i dušu i izbjegavamo sve što nas sputava”, dodao je David.

Nakon drugog mjesta u “X Factoru” odlučio je ne otkrivati previše o svom privatnom životu. Naime, kazao je da ne želi da ga se pamti po fotografijama s lijepim ženama, već po dobroj glazbi.

Voli starije žene

U jednom od intervjua otkrio je i kakve mu se djevojke sviđaju.

“Nemam prototip žene koja mi se sviđa, svaku ženu smatram lijepom. Volim vrlo mršave djevojke s malim grudima, ali volim i djevojke s izraženim oblinama i velikim grudima. Volim žensko tijelo sa svime na svom mjestu i bez pretjerivanja. Volim lijepe djevojke, sve ih volim”, rekao je nedavno David.

Dodao je da je prvo seksualno iskustvo imao s 13-14 godina sa starijom djevojkom i priznao je da su ga oduvijek privlačile starije žene.

Ipak, prije nekoliko dana rastužio je brojne obožavateljice i obožavatelje kada je otkrio da je gotovo četiri godine u vezi s influencericom Giulijom Soleri koja je tri godine starija od njega.

Neko vrijeme nagađalo se da je u vezi s basisticom Victorijom De Angelis, ali oboje su to demantirali i istaknuli da su samo prijatelji.