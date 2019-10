NOVI RAZDOR NA BRITANSKOM DVORU: Meghan i Harry jednim potezom posramili kraljevsku obitelj; William u potpunosti odbacio brata?

Meghan i Harry navodno nikome nisu rekli da će tužiti britanske tabloide što je izazvalo bijes ostatka obitelji

Britanska kraljevska obitelj ima sve manje tolerancije za Meghan i Harryja koji već mjesecima nižu skandale i donose nagle odluke koje narušavaju ugled dvora, a njihov posljednji potez ponovno je izazvao bijes ostatka obitelji. Kako piše Cosmopolitan, vojvoda i vojvotkinja od Sussexa nikoga nisu obavijestili da će tužiti britanske tabloide što je dovelo do novih nesuglasica. Kroničar kraljevske obitelji, Richard Palmer, tvrdi da par nema podršku preostalih članova obitelji koji se srame svih njihovih dosadašnji poteza. William je navodno u potpunosti odbacio Harryja, a Charles i Camilla su se udaljili od njih.

Podsjetimo, Harry je tužio tabloide Daily Mirror, The Sun i News of the World jer su mu navodno prisluškivali telefon, što je potvrdila Buckinghamska palača. Meghan je pak podnijela tužbu protiv tabloida Mail on Sunday jer su bez njezinog dopuštenja objavili pismo koje je napisala svom ocu Thomasu Markleu.

