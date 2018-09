NOVI MEDIJSKI RAT: Andrea Andrassy i Mario Petreković se svađaju pred cijelom nacijom: ‘Ajmo se prestati lagati’

Andrea i Mario su se družili tijekom snimanja showa Tvoje lice zvuči poznato, no čini se da je netko nekome stao na žulj

Andrea Andrassy i Mario Petreković, čini se, vode javni rat na društvenim mrežama. Sve je počelo kada je blogerica objavila fotografiju s Petrekovićem u kojoj ga je prozvala da joj govori iza leđa.

“Nisam jako dugo u ovom poslu, par godina, a jedna od stvari koja me najviše nervira je onaj lažni osmijeh osobe koju sretneš na eventu pa ti kaže EEEEEEEEJ DRAGAAAA iako znaš da okreće očima kad te vidi. I prođeš, pozdraviš, ne da ti se stat i reć: ‘E, znam kaj pričaš o meni, ajmo se samo prestat pozdravljat, svima će bit lakše.’ Dosta mi je tih fejk pozdrava i glumatanja. Nema smisla, treba napravit rez. Mario Petreković, kad već imaš sve one lijepe stvari za reć o meni jer misliš da mi ih nitko neće prenijet, ajmo se prestat pozdravljat. No hard feelings, al ajmo”, napisala je Andrassy uz fotografiju na kojoj pozira s Marijem.

Ubrzo se oglasio i on na svom Instagramu i Facebooku.

“Ajmo se prestat lagat, ajmoooo. Nikad nisam izrekao ništa što nisam i mislio pa je tako i u tvom slučaju, Andrea Andrassy. Sve što sam rekao nije išlo tebe u privatnom, nego u poslovnom smislu i možda je prije napada potrebno početi od sebe i svog praga… Osim toga moj broj znaš. Stojim iza svake svoje izgovorene riječi, a ne s njima iza nečijih leđa. S ljubavlju, Mario”, napisao je voditelj.

‘Kao djeca ste’

Njihovi pratitelji su im u komentarima poručili da se ponašaju kao mala djeca svađajući se javno na društvenim mrežama.

“Imate pet godina pa si poručujete preko Instača što tko misli o kome? Who cares?!”, jedan je od komentara.