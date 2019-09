NOVI DETALJI IZ ŽIVOTA TARIKOVE SPREMAČICE: Imala je okršaj i s poznatim producentom?

Iako susjedi nisu željeli istupati imenom i prezimenom, neki tvrde kako navodna krađa nije prva optužba s kojom se suočila Jurilj

Anica Jurilj koja je osumnjičena za krađu zlata u vrijednosti od 150.000 kuna te još 5000 eura i 100 kanadskih dolara iz doma Tarika i Lejle Filipović, na zadnjem ročištu je izjavila kako joj je Tarik sve podmetnuo kako bi se iskupio za seksualno napastovanje.

“Radila sam kod njih od 2010. do 2013. godine. I sve je bilo odlično. Tog 11. ožujka 2013. Tarik i ja smo ostali sami kod kuće, a Lejla i njezina majka su otišle van. Dok sam spremala veš u jednom trenutku mi je Tarik prišao s leđa i počeo me navlačiti za ramena, aludirajući na seksualne radnje. Počeo me dirati. Bila sam izvan sebe, odgurnula sam ga pitajući ga: Što ti je, što to radiš?”, ispričala je Jurilj, koja se ranije u postupku izjasnila kako nije kriva za krađu.

Potom je nastavila s iskazom u kojem optužuje poznatog glumca i televizijskog voditelja da joj je podmetnuo zlatninu. Kaže da je iskoristila dolazak Lejle i njezine majke kako bi pobjegla iz kuće.

Samozatajna Slavonka

No tko je zapravo čistačica koja se trenutačno spori na sudu s jednim od naših najpoznatijih glumaca?

Prema pisanju Jutarnjeg lista, Anica godinama radi kao spremačica. Ova Slavonka koja s nevjenčanim suprugom živi u u strogom centru grada sa susjedima je bila srdačna te ih je često pozdravila u prolazu. Nerijetko je istima i pomagala.

Iako susjedi nisu željeli istupati imenom i prezimenom, neki tvrde kako navodna krađa nije prva optužba s kojom se suočila Jurilj.

Navodno je u istoj ulici živio i poznati glazbeni producent kod kojeg je Anica čistila nekoliko godina prije nego što je počela raditi kod Tarika.

Jedna susjeda tvrdi kako je Anica podizala velike novčane iznose s bankovne kartice glazbenog producenta dok se on nalazio na putu, no glazbeni producent je za Jutarnji list samo potvrdio da je Anica za njega radila bez želje za dodatnim objašnjenjem.

Priznala krađu, ali…

Jurilj je na suđenju 2017. godine priznala krađu kod Filipovićevih, a pravdala se da joj je nevjenčani suprug zapao u probleme, da mu kamatari prijete i da je nakit prodala u Dubravi za 10 tisuća kuna jer je sa suprugom bila u financijskim problemima.

“Njezin nevjenčani suprug oduvijek živi u Berislavićevoj. Znamo ga kao korektnog čovjeka koji je majstor. Očito je upao u neke financijske dubioze, ali vjerujem da je problem bio puno dublji od toga. Mnogi pričaju da je i ranije krala, no to je teško provjeriti”, kazala je jedna od susjeda.

Ističe i da su u susjedstvu mnogi šokirani tvrdnjom s posljednjeg suđenja koje se dogodilo u srijedu, da joj je Tarik podmetnuo nakit u torbu te da ju je seksualno uznemiravao.

Sve njezine tvrdnje vezano uz seksualno uznemiravanje Tarik Filipović demantirao je u razgovoru za Jutarnji.