NOVCI IPAK NE MOGU KUPITI SREĆU: Todorićeva kći otkrila da je imala ‘bolesno srce’, no čudesno je ozdravila

Ne sjecam se kad sam ponovila u 2 dana istu recenicu toliko puta!Koliko lijepih zena ima u ovoj prostoriji! @grgicgabrijela ti si mi svjedok💗 U subotu sam to vidjela u pocetku samo izvana , a onda tokom dana jucer i danas sam vidjela tu ljepotu i iznutra💖 sliku postavljam da je mozete i imat , sigurno je zelite.Saljite u inbox ako treba posalt direktno💜 #kreirajmastomdovrsivjerom

