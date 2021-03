NOVA RUNDA DRVLJA I KAMENJA PO MEGHAN MARKLE STIŽE IZ AMERIKE: ‘Ona je lažljivica i narcisoidna osoba’

Zvijezda društvenih medija, aktivistkinja i politička komentatorica Candace Owens obrušila se na Meghan Markle tijekom intervjua sa Seanom Hannityjem u njegovom showu u srijedu navečer. Vojvotkinju je nazvala “lažljivicom” i “narcisoidnom osobom”.

Candace je rekla kako je Meghan bila nedosljedna u svojim izjavama u intervjuu kojeg je dala Oprah Winfrey.

“Rekla je da ne čita novine i ne provjerava društvene mreže. To nije istina jer je tada isto kazala da je bila suicidna zbog laži o njoj koje su kružile medijima”, istaknula je.

Owens je, također, ustvrdila da je neistinita i Meghanina insinuacija da njenu sinu Archieju nije ponuđena titula princa zbog boje njegove kože, piše Daily Mail.

“Ako ste vidjeli Archiejevu fotografiju i vjerujete da je pretrpio rasizam, smatrajte me nigerijskim princezom i dajte mi svoju kreditnu karticu”, kazala je te je dodala kako mališan ima svijetlu boju kože.

No, tu se nije zaustavila. Candace se osvrnula i na Meghaninu žalbu koju je podnijela ITV-ju jer su je uznemirili kritički nastrojeni komentari sada već bivšeg voditelja showa “Good Morning Britain” Piersa Morgana.

“Piers Morgan je u ime svih nas ‘oprao’ i prozvao Meghan zbog laži koje je u intervjuu izgovorila… Da se ušutka samo zato jer je ona nezadovoljna novinarima? Ona je tipični ljevičarski narcis. On vjeruje da je Meghan lagala. Slažem se s njim. Zašto više ne smijemo imati mišljenje? To je vrlo opasno”, konstatirala je.

Candace je svoju podršku dala i voditelju Tuckeru Carlsonu koji je također kritizirao Meghan te ju je nazvao “manipulativnom oportunisticom”.

“Tucker uvijek rasturi. Ako vjerujete da je Meghan Markle žrtva, idiot ste… Kritike medija zbog haljina koje su nosile djeveruše ne mogu vas natjerati da razmišljate o tome da ubijete sebe i svoje nerođeno dijete, osim ako ste: a) psihički nestabilni, b) lažljivac, c) oboje”, napisala je na svom Twitteru.

Carlson je, između ostalog, posprdno nazivao Meghaninu i Kateinu svađu oko haljina za djeveruše “Njen 11. rujan”.

