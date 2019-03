NOVA PREVARA UZDRMALA KARDASHIAN-JENNER KLAN: Kyle pronašla dokaze o prevari, Travis otkazao koncert

Obitelje Kardashian-Jenner još je u šoku nakon što se saznalo da je Tristan Thompson prevario Khloe i to s Kylieinom najboljom prijateljicom – Jordyn

Kardashian-Jenner klan opet je pod povećalom javnosti zbog preljuba, a glavni akteri ovog puta nisu Tristan Thompson i Jordyn Woods već Kylie Jenner i Travis Scott.

Naime, prema pisanja TMZ-a, Kyle je optužila Travisa da ju je prevario, a zbog svega je reper navodno i otkazao koncer koji se trebao održati u Buffalu.

Pronašla dokaze?

Iako Travisov glasnogovornik sve demantira, TMZ tvdi kako se par žestoko posvađao nakon što je Kyle pronašla dokaze o prevari.

