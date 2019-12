NOTORNI ZLOSTAVLJAČ PRIHVATIO NAGODBU OD 25 MILIJUNA DOLARA: Ali, Weinstein iz svog džepa neće morati dati ni centa

Posrnuli filmski redatelj i uprava njegova filmskog studija postigla je privremenu nagodbu s gotovo svim žrtvama, čime će kraju privesti sporove u gotovo svim slučajevima seksualnog uznemiravanja i silovanja za koje je optužen

Harvey Weinstein i uprava njegovog bankrotiranog filmskog studija postigla je privremenu nagodbu vrijednu 25 milijuna dolara s desecima žena koje su bivšeg holivudskog producenta optužile za seksualno zlostavljanje, objavio je New York Times pozivajući se na odvjetnike koji su uključeni u pregovore.

HARVEY WEINSTEIN SE NAGODIO SA ŽRTVAMA: Nudi im 44 milijuna dolara, no i dalje tvrdi da ih nije seksualno zlostavljao

Neće morati ništa priznati

Nagodba će privesti kraju gotovo sve građanske tužbe glumica i bivših zaposlenica koje su Weinsteina optužile za kaznena djela, od seksualnog uznemiravanja do silovanja, navodi New York Times. Osiguranje bivšeg filmskog studija Weinstein Co. obavit će isplatu, a Weinstein neće morati priznati nedjela niti išta platiti. Weinstenovi odvjetnici odbili su komentirati slučaj.

Više od 70 žrtava

Weinsteina je za seksualno zlostavljanje, koje datira unazad nekoliko desetljeća, optužilo više od 70 žena. Weinstein je odbacio sve optužbe i rekao da su se svi seksualni odnosi dogodili uz pristanak. Ta je parnica odvojena od kaznenih prijava s kojima se Weinstein suočava u New Yorku, gdje je optužen za seksualno zlostavljanje dvije žene, jedne 2006., a druge 2013. godine.

Suđenje je zakazano za 6. siječnja 2020., a Weinsteinu prijeti zatvor ako ga se osudi po glavnim točkama optužnice.