NJIH DVIJE NOVI SU ZVJEZDANI PAR? Demi Lovato i Noah Cyrus sve više vremena provode zajedno

Izvor blizak Demi nazvao je te glasine ‘čudnima’ te je naglasio kako njih dvije nisu ljubavni par

Pjevačice Demi Lovato i Noah Cyrus sve više vremena provode zajedno otkako su snimile novu pjesmu, a to je potaklo glasine da su njih dvije u vezi.

“Jako su bliske i druže se”, otkrio je neimenovani izvor koji je sugerirao kako se između njih dvije rađa nešto više od prijateljstva.

No, izvor blizak Demi nazvao je te glasine “čudnima” te je naglasio kako njih dvije nisu ljubavni par, piše Page Six.

“Ponekad večeraju, ali nisu u romantičnoj vezi”, rekao je izvor, “One su zajedno zbog suradnje na pjesmi koju su napravile u posljednji trenutak i druže se”.

Zajedno su snimile emotivnu pjesmu

Lovato, koja je priznala da je panseksualka, snimila je pjesmu “Easy” s Noah za njezin novi album “Dancing With the Devil … The Art of Starting Again”.

Hitmaker Matthew Koma napisao je pjesmu, a Lovato ju je, nakon što ju je preslušala, odlučila snimiti s Noah.

“To je emotivna pjesma o ostavljanju nečega iza sebe… Za Noah je to osobni album koji govori o njenom putovanju”, rekao je Demin prijatelj.

Inače Noah je sestra Miley Cyrus i kći Billyja Raya Cyrusa.