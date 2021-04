NJEZIN FILM JE GLAVNI POBJEDNIK OSCARA, A ONI – NI RIJEČI: Zašto je Kina cenzurirala povijesni uspjeh svoje redateljice?

Kinesko vodstvo je cenzurom i šutnjom reagiralo na povijesni uspjeh na dodjeli Oskara redateljice Chloe Zhao rođene u Pekingu. Glavni državni mediji, uključujući novinsku agenciju Xinhuu i državnu televiziju CCTV, nisu prenijeli vijest da je Oskara za režiju dobila Zhao, američka državljanka koja je djetinjstvo provela u Kini.

Vijesti objavljene na društvenim mrežama djelomično su uklonjene. Komentirati je nije željela ni glasnogovornica ministarstva vanjskih poslova, rekavši da se ne radi o “diplomatskom pitanju”.

Beijing-born Chloe Zhao was scrubbed from Chinese social media as a nationalist backlash airbrushed out her remarkable achievement of becoming the first woman of colour to win the best director Oscar #ChloeZhao https://t.co/jab69ZjAf7

Zhao je Oskara za najbolju režiju osvojila na svečanoj dodjeli u ponedjeljak rano ujutro. Njezin film “Nomadland” dobio je još nagrade za najbolji film i glavnu žensku ulogu koja je pripala Frances McDormand.

Chloé Zhao, who directed "Nomadland," became the first woman of color, the first Chinese woman and the second woman ever to win the Academy Award for directing. #Oscars https://t.co/0UomXdf54Q pic.twitter.com/W9EwVz93UW

— The New York Times (@nytimes) April 26, 2021