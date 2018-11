NIVES SE NAPRČILA U KOMIBINACIJI U KAKVOJ JU NE VIĐAMO: ‘Seksi poza i prelijepa guza’

Ovaj put, Nives nije imala oskudne krpice na sebi…

Nives Celzijus redovito vježba i trenira, ali baš poput većine žena i ona ima problema kada je u pitanju zima prepuna kobasica, kuhanog vina i fritula. Na jednoj fotografiji si izgleda mršavo, a na drugoj ne – uz sve to, jadna, ne zna ni što da odjene večeras.

“Isti dan, ista odjeća i ista ja, ali zato drugi kut snimanja i položaj nogu… Eto pogledah prvu fotku i pomislih: ‘Moram pod hitno nesto pojesti’, onda ugledah drugu fotku i ‘NE JEDEM DO BOŽIĆA’, a brijem i da ću intenzivirati treninge kod mog-tvog trenera… Uglavnom, sada nisam sigurna koja je verzija realna ili je istina negdje u sredini, kao ni šta ću odjenut večeras u Splitu… Najbolje da svratite do #wettpunkt, checkirat to sve uživo i podijelite sa mnom vaše dojmove”, napisala je Nives.

Čedna

Ovaj put, Nives nije imala oskudne krpice na sebi već je bila prilično čedno obučena.

Ipak, uske traperice otkrile su sve njezine čari, a obožavatelji su oduševljeno komentirali novo izdanje književnice, pjevačice i glumice.

“Ma iz svakog kuta si zgodna”, “Pogled za pamćenje”, “Seksi poza i prelijepa guza”, pisali su oduševljeni fanovi, ispijajući jutarnju kavu.