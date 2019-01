NIVES POZIRALA BEZ MAJICE I RAZBUKTALA MAŠTU FANOVIMA: ‘Ovo mi je najdraže otkriće, a kupila sam ga greškom u žurbi’

View this post on Instagram

Najucestalije pitanje koje mi zene postavljaju jest, gdje kupujem grudnjake. I zaista, cesto i sama muku mucim s nabavkom odgovarajuceg modela i broja. Ili nema uopce ili nije udobno ili je ruzno ili je obicno. Uglavnom kad imam prilike u @victoriassecret opskrbim se za godinu dana, a ovaj model mi je najdraze otkrice. Kupila sam ga greskom u zurbi, a na kraju je ispao NAJBOLJI (najudobniji) GRUDNJAK IKAD. #bestbraever #victoriassecret #samoprirodno #nomakeupday