NIVES CELZIJUS POKAZALA GRUDI I BEDRO U PRESEKSI SPAVAĆICI: Jako je tužna, ima li dobrovoljaca da je utješe?

Ja to bas tako… Evo posto vam je ovaj kombinezon posebno prirastao srcu, malo da ponovim sliku 😂😂 Mislim da je potpuno nebitno smatrate li to ukusnim il neukusnim, kao sto je potpuno nebitno sta ja mislim o vasim odjevnim kombinacijama. Odijevam se onako kako mi raspolozenje nalaze, ne cinim to da bih izazvala paznju, zavodila ili zato sto je to "in". Ja sam oduvijek takva kakva sam i ne mislim se mijenjati kako bih vama ugodila. Takoder nisam jedna od onih javnih osoba koja se kopcala do grla kada je to jedino i bilo prihvatljivo i zustro branila teze kako je golotinja neprihvatljiva i da "nema tih para" , pa onda naglo promjenila pricu jer ipak ima tih para ako je cijena prihvatljiva. Za mene vrijedi samo ona "nema tih para" da glumim nesto sto nisam i nikad ne idem kontra svog srca…Rodena sam takva kakva jesam i ne namjeravam ostat uskracena za sve te divne odjevne kombinacije koje su dostupne i vama sasvim prihvatljive jer vi nemate velike grudi ili mislite da vase stoje ili ste mrsave pa vjerujete da na vama sve izgleda ukusno. Nisam dosla na skolsku priredbu, vec na veceru s odraslim ljudima. I uostalom ti komentari sta ce djeca reci na sisu. Djeca nikad nisu vidjela sise ? Djeci pokrivate oci kad se zene pored njih suncaju u toplesu? Pokrivate im oci ako zena pored njih doji? Ucite ih da su sise nesto sramotno a kad odrastu ne zelite prihvatit da vam je sin gay i da mu se gade zenske sise? Odjeca ne cini covjeka, ali vase prihvacanje ljudi onakvima kakvi jesu, vas cini covjekom ❤

