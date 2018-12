NIVES NAPOKON PROGOVORILA O LJUBAVNOM ŽIVOTU: ‘Da hoću, s njim bih mogla puniti europske top medije’

View this post on Instagram

Kroz svoju dvadesetogodisnju showbiz karijeru, mediji su saznali za 3 do 4 moje veze koje sam i sama potvrdila u suglasnosti s mojim partnerima. Cak i kad sam bila klinka i kad mi je mozda i trebala paznja javnosti, nisam posezala za tim niskim, medijskim trikovima jer sam postovala zelju za privatnoscu mojih partnera. Sad kada sam majka, ne pada mi na pamet plasirati imaginarne ljubavi radi malo medijskog prostora..Ako mi cega ne nedostaje, onda je to upravo, medijski prostor. Kroz tih 20 godina, mediji su me spojili s barem toliko likova koji ni najmanje nisu budili moj interes ili ih nikad u zivotu nisam ni srela. I da, dragi novinari odvratan je osjecaj kad odjednom za cijelu naciju, dijelis intimu s nekim nepoznatim covjekom, ciji lik poznas samo s fotografije. Jos me vise vrijeda kada novinari plasiraju takvu laz, a onda me optuze da posezem za "malim trikovima"… Zaista nema potrebe da posezem za ikakvim trikovima i spajam samu sebe s covjekom s kojim sam jedva kavu popila i koji, koliko znam, zeli i vodi anoniman zivot. Da mi je do toga, postoji i onaj puno vjerodostojniji s kojim sam, ako nista drugo, bar popila vise kava i vise od kave i s kojim bih mogla punit, ako ne svjetske, onda bar europske top medije. Pa vi i dalje ne znate nista o tome. Zasto? Zato sto previse cijenim sebe i mislim da sam dovoljno talentirana i vrijedna da mogu egzistirati i bez keljenja na tuda imena i uspjeh…A posto nas sve zabavljaju estradna spajanja (zrtvovat cu se danas🤣) , pa ajmo se malo poigrati. Koju snazniju polovicu bi vi smjestili pod moju ruku ??? 😂😜