NIVES IVANIŠEVIĆ LJUTA NA NEODGOVORNE HRVATE: ‘Zašto? Nadam se da je bilo dovoljno hitno’

GIVAVEJ I SRETAN VAM DAN ŽENA!! . Čestitam svim ženama, a posebno mojim sljedbenicama, Medjunarodni dan žena! Volim Vas sve i mislim da ste super i šaljem pusu i srčeko i znam da je zapravo svaki dan vaš dan, ali evo danas je to tako i baš ono službeno! . Pa čemo napraviti jedan legendarni givavej, u kojem ču ja podijeliti po jednu pusu u svaku stranu lica, dakle po dvije puse, nekoj ženi i nekoj njenoj frendici/sestri/mami/kćerki/curi/nečakinji/kajgod, znači sveukupno ČETIRI PUSE, ako žive u Zagrebu ili u nekom gradu kojeg ču posjetiti. Ako si iz npr. Valpova, svejedno možeš zaigrati, pa odradimo puse kad dodjem u Valpovo nekad možda u listopadu kada pada lišče ili kad ti dodješ u Zagreb, ne brini, nagrada iz givaveja nema rok trajanja!!!!! . Sve što ti trebaš napraviti je slijediti slijedeče korake: 1️⃣tegirati tu neku drugu ženu koja če dobiti treču i četvrtu pusu 2️⃣napisati zašto baš ti i ona zaslužujete te puse . Pobjednice ču proglasiti sutra nakon mise. . Još jednom sretno svima, uključujuči Paulinu babu! . Fotka je provučena kroz legendarni Jefe filter.