POGLEDAJTE S KIM JE NIVES CELZIJUS PROVELA VALENTINOVO: Druga strana je odala i objavila fotke na društvenoj mreži

Ecija Ivušić na društvenim mrežama pohvalila se da je Dan zaljubljenih provela s Nives Celzijus

Nives Celzijus i Ecija Ivušić Valentinovo su provele zajedno. Otišle su u kino, a nakon toga na piće.

“Kaže ona meni jučer – ‘Nije da sam ja baš neka sramežljiva, ali imala sam tremu prije našeg dejta. Nekad imaš baš zastrašujući gard. Daj zamisli kak je frajerima.’ E Nives, nije da sam baš neka koju je lako fascinirat, ali stvarno postane jako brzo vruće pored tebe. Daj zamisli kak je frajerima! Dosta o ‘frajerima’. Ovo je naša večer. Sretno Valentinovo bejbe, stay just the way you are”, napisala je Ecija uz njihove zajedničke fotografije.