NIVES ČUČNULA U USKIM TAJICAMA I IZJADALA SE, KOMPLIMENTI SU PLJUŠTALI: ‘Sve na tebi je remek-djelo majke prirode’

Danas od plesne nervoze, izgubila sam apetit, al zato @jasamlord nema problem ni s tremom , ni s apetitom…Ekipa, drzite mi sutra fige da se ne uspanicim, ne poskliznem, ne pobjegnem od straha i naravno gledajte #plessazvijezdama #novatv