NIVES CELZIJUS U SASVIM DRUGAČIJEM SVJETLU: ‘Mama nije mogla dočekati da objavim ovu fotku…’

View this post on Instagram

U jutrošnjem sivilu nije na odmet malo jučerašnjih boja 💙💛🤍 A i mama nije mogla dočekati da objavim fotku. Kaže: " Joj kako je lijepa ova fotka s ovom divnom cvjetnom haljinom i nebom i bez sisa i guzica" . Pa eto, mami za ljubav.