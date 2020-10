NIVES CELZIJUS U MINIJATURNOJ HALJINICI SERVIRALA BUJNE GRUDI: ‘Majko mila, božanstvena si, ostao sam bez teksta’

View this post on Instagram

Mislim da je pravo vrijeme da upalite @novatv_ udobno se smjestite ispred vaših malih ekrana jer uskoro kreće @tlzphr 🎉 A prije toga bacite komentar kako vam se sviđa večerašnji stajling i veselite li se našem specijalnom gostu @daliborpetko ? 👯‍♀️ I da, za vas koji ne znate, ova slatkica pored mene je nabolja frizerka na planeti i moja najbolja frendica @rapturhair 💖 #tlzphr #samoveselo #hairstyles