NIVES CELZIJUS SE U USKOM BODIJU POŽALILA NA KUĆANSKE POSLOVE: Pazite koliko joj fanova nudi besplatnu pomoć

Slobodan dan! 🎉 Nakupilo mi se tonu veša za peglanje, moram oprati podove, prozori su odvratno prljavi, a trebala bih onda oprati i zavjese… Možda najbolje da povedem klince na doručak do @eggspresszg pa poslije produžimo na ručak i na sladoled, pa malo prošećemo dok se sve ne slegne.. . A sutra je već novi radni dan 😊