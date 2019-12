NIVES CELZIJUS SE POHVALILA PORUKOM KOJU JOJ JE POSLALA DJEVOJČICA: ‘Imaš lijepu kosu i oči, ali imaš debele…’

View this post on Instagram

Teta Nives je jako lijepa i volim njene pjesme. Najviše volim Kukulele. Ona ima lijepu smeđu kosu i oči. Dosta je mršava ali ima debele cice i guzicu… Tekst napisala jedna mala Maja iz Osijeka 🥰🙈😂 Majice, volim te❤❤❤