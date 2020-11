NIVES CELZIJUS PROGOVORILA O PRSTENU KOJI SLIČI ZARUČNIČKOM: ‘Krenula je navala čestitki…’

Nives je otkrila da prsten ima već 20 godina i da nema nikakvu simboliku

Nives Celzijus javila se na Instagramu u vezi prstena koji je pokazala na snimci s manikure i pedikure. Prsten koji sliči zaručničkom mnoge je zaintrigirao, a pjevačica je sada stala na kraj nagađanjima.

“Jučer sam radila cijeli dan i samo je u nekom trenutku krenula navala čestitki pa da bih spriječila daljnje čestitarenje, nisam zaručena, ovo nije zaručnički prsten i nema nikakvu simboliku, nema nikakvo emotivno značenje, imam ga već 20 godina i mogli ste ga vidjeti već milijun puta, što na storyjima, što na objavama, samo se morate malo fokusirati i na neke druge stvari”, rekla je Nives u video koji je objavila na svom Storyju.

Nives je u srpnju ove godine priznala da je zaljubljena, no nije htjela otkriti detalje. “Nema se tu što puno reći, to je još sve toliko svježe i nevino da iskreno ne znam ni kako bih to nazvala. Možda simpatijom koja je uzvraćena”, rekla je za Story.

