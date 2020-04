NIVES CELZIJUS PRIZNALA DA SE U IZOLACIJI ODREKLA GRUDNJAKA; Fanovima poručila: ‘Pa vi kažite da ne čitam komentare’

View this post on Instagram

Poslušala sam vaš savjet i napokon pronašla vremena da ofarbam rukohvat… Pa vi kažite da ne čitam vaše komentare 😜 Uglavnom, bilo je zabavno, osim onog dijela gdje sam satima tražila brus papir iako nisam bila sigurna da tako nešto uopće postoji u mojoj kući. E pa, postoji. Ni sama ne znam kako i zašto 🤷‍♀️ ( i unaprijed molim da preskočimo pošalice kako sam možda pronašla brus papir ali ne i brus. To ne nosimo za vrijeme izolacije.) Jest da je bio najmanji mogući komadić brusnog papira i da sam brusila više s prstima, manje s papirom, ali rezultat je tu. Prsti su ranjeni, noktiju nemam, ali rukohvat blista u svojoj novoj boji. Yeeey 🤎