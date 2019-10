NIVES CELZIJUS POZIRALA U TAJICAMA: ‘Gledamo tvoju sliku već 23 minute i izgleda da ćemo dobit otkaz’

View this post on Instagram

Danas me jedna pratiteljica inspirirala na prijevremeno peglanje (obično to ostavim za nedjelju) i to ni više ni manje nego sa smiješkom. Onda je Taisha neplanirano odlučila zabilježiti taj trenutak jer nije čest slučaj vidjeti mamu nasmiješenu dok pegla. Obično pričam s odjevnim predmetima pod peglom, točnije, pičkaram ih 🤷‍♀️ E pošto je fotkanje ispalo posve neplanirano, imam na sebi neispeglanu odjeću (jer ne peglam odjeću za po kući jer mrzim peglanje) , imam nesparene čarape ( one sparene čuvam za van kuće) 😂😂, imam bad hair day (jer kad sam doma uglavnom je bad hair day) , imam kratke noge jer nisam zauzela svoju dobru pozu i naime zaista nemam duge noge. I da, imam podočnjake do sisa jer sam umorna i ne skrivam ih od ukućana. No zapravo jedino što je bitno, neplanirano sam i dobila fotku za instagram i sutra sam oslobođena peglanja 💪 #odjebando