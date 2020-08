NIVES CELZIJUS PODIJELILA INSPIRIRAJUĆU PORUKU, NO POZORNOST UKRALA NJEZINA STRAŽNJICA: ‘Bitno da si guzu slikala’

View this post on Instagram

Prestani biti ljuta. Biti ljut nužno ne znači da ti je stalo, niti je opravdano tvojom senzibilnošču . Nisi posebna ako si ljuta. Ne, nemaš tu zadivljujuću intuiciju, ni emotivnu inteligenciju kojom osjećaš i predosjećaš nutrinu svog sugovornika, partnera, ljudi oko sebe. Nemaš nikakve transcendentalne moći kojima prodireš u ljudske duše. Jednostavno si ljuta žena. Što te čini ružnom, oholom i zlobnom. To nisi ti. Lijepa si. Ljudi te vole. Kad nisi ljuta… * * Kako se vi rješavate ljutnje? #mojnormabel #ljutiguz #bijesna