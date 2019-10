NIVES CELZIJUS OTVORENO NA INSTAGRAMU: ‘Možda sam stara i guzica mi je debela, ali sam sretna u ljubavi’

View this post on Instagram

💜💜💜Kao klinka, ovako sam mozgala s kojim frajerom bih mogla u izlazak, sada sam više, kaj kuhati danas. Dođeš tako u godine kada ti hrana postane omiljeni ljubavnik. Da, da. Možda sam stara i guzica mi je debela, ali sam i sretna u ljubavi💜💜💜 Nego, kaj vi kuhate danas? Pričajmo malo o meni najdražoj temi 😂😂😂 #happilyeverafter #odjebando #foodlover