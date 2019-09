NIVES CELZIJUS OTKRILA KAKVE SVE BIZARNE PORUKE DOBIVA OD FANOVA: ‘Godinama mi se javlja jedna žena…’

Nives je progovorila o svom iskustvu s obožavateljima koji joj se svakodnevno javljaju preko društvenih mreža

Nives Celzijus, po mišljenju mnogih jedna od najzgodnijih dama na domaćoj estradi, u intervjuu za 24sata progovorila je o svom iskustvu s obožavateljima od kojih svakodnevno dobiva more poruka na društvenim mrežama. Na pitanje je li ikada dobila prouku koja ju je uznemirila, Nives je odgovorila da uvijek ima pojedinaca za koje primijeti da imaju neki problem. “Po načinu pisanja svjestan si da bi im vjerojatno trebala pomoć, ali si nemoćan i to te rastužuje. Primjerice, godinama mi se javlja jedna ženska osoba koja mi često poželi da slomim nogu. No uvijek je taj njen fokus na mojem koljenu, stopalu, bolu u nogama, nemogućnosti hodanja. Odmah promislim da je to nešto s čim se možda i sama bori. Iskreno, bude mi žao”, rekla je.

Komentari ju ne ljute

Nives ispod svake fotografije na Instagramu ima stotine komentara, no oni ju, kaže, ne mogu naljutiti, čak ni oni negativni. “Ne ljutim se baš zbog komentara. Svaki komentar, pozitivan ili negativan pokazuje vašu bitnost u nečijem životu. Ako netko ima vremena i volje da razmišlja o meni, pa potom nešto i napiše, to mi je čast”, poručila je.

Nives na Instagramu prati 318,000 ljudi, a preko te društvene mreže ostvarila je i neka prijateljstva. “Neka prijateljstva dogodila su se na Instagramu. Primjerice, jako sam se zbližila s jednom djevojkom i danas smo frendice. Skupa treniramo jogu, odemo na piće, klopu… “, rekla je Celzijus koja dobiva komplimente i od žena i od muškarca. Ipak, najljepše komentare dobiva od ženskog dijela obožavatelja. “Najljepši komplimenti, ipak dolaze od žena jer sam sigurnija u nepostojanje nekih skrivenih motiva. Drago mi je kad su ti komplimenti više fokusirani na neke unutarnje osobine”, zaključila je Nives.