NIVES CELZIJUS ‘OPRALA’ HEJTERE: Zbog fotografije joj pisali da je ostarjela, evo što im je odgovorila

I tako nakon što je peti genijalac na jučerašnjem postu ustanovio da sam ostarila došlo mi je da zaista pohvalim njihovu genioznost. 2020. je godina, a "muškarci" u četrdesetima napokon su shvatili da žene stare 😂 Ok. Njihovo opažanje je selektivno, pa još nisu shvatili da su i oni uključeni u taj za njih nemili proces. Dajmo im još malo vremena. Možda prilikom učestalih susreta s erektilnom disfunkcijom shvate kako ipak masna ćela i pivska škemba nisu bili početak zlatne ere mužjaštva (Ma zapravo, koga lažemo, oni uvijek nađu način kako pomazit svoj krhki ego i pronaći će rješenje problema u činjenici da je žena bila vjerojatno stara, debela , ružna , lignja. No ajde, dajmo im šansu) Na kraju sam odustala od pohvalnice jer me nepoznata djevojka odvratila zanimljivijom porukom. :" Lijepa si, mila, zgodna i što je najvažnije zračiš neopisivom toplinom i prava si inspiracija. Čovjeka prati osjećaj kako te poznaje godinama i poriv da te iskreno zagrli. Mi žene, rijetko to govorimo drugim ženama, pa čak ni svojim prijateljicama, ako ne računamo ono kurtoazno prilikom susreta i zato sam ti odlučila iskreno napisati svoje mišljenje" … Nakon što sam poćaskala s autoricom divne i poticajne poruke, zamislila sam se i shvatila da zaista nedovoljno često govorim svojim ženama koliko su predivne, koliko ih volim jer sam umjesto toga budalama pokušala objasniti da mogu biti i manje budale.. Zato drage moje žene ako narednih dana budem osobito emotivna i puna hvale, ne nisam spoznala novootkrivene afinitete prema ženama. Samo vas volim i mislim da ste predivne, kojegod godine i kile s ponosom nosile. ❤🥰 #love #womenpower