NIVES CELZIJUS O NEOBIČNIM IMENIMA ZA DJECU: ‘Priznajte da Bloom Tatarinov zvuči kao Brad Pitt, netko kome je samo nebo granica’

Nives Celzijus je u novoj kolumni za Story.hr napisala što misli o izreci “nomen est omen”

Naša spisateljica Nives Celzijus u novoj kolumni za Story.hr. tvrdi da smo kao narod skloni zavirivati nosom u tuđe živote i bespotrebno komentirati nečiji život. Komentirala je i činjenicu da je Maja Šuput svoje dijete nazvala Bloom.

“Kakva to majka kažnjava dijete tako neobičnim imenom? Kako će se to dijete osjećati kada učiteljica u školi prozove Ivana ili Anu i digne se četvrt razreda, a kada prozove Blooma, ustaje on, a svi pogledi uprti su u njega? Svi znaju tko je Bloom. Nema nedoumica ni šaranja pogledom kao u potrazi za traženom Anom ili Ivanom. Hoće li biti usamljen u prozivanju?”, napisala je Nives u kolumni.

‘Gdje pravda za Blooma?’

Tvrdi da postoje ljudi koji raspravljaju o nesposobnosti Centra za socijalnu skrb koji dopuštaju celebrityjima da djeci daju nehrvatska imena. Za kraj je komentirala kako vidi Blooma.

“Ja ga vidim kao odvažnog holivudskog ljepotana s naslovnih stranica. Priznajte da Bloom Tatarinov zvuči kao Brad Pitt, George Clooney, netko kome je samo nebo granica”, zaključila je Nives.

