NIVES CELZIJUS I S GIPSOM NA RUCI IZLUĐUJE FANOVE SVOJIM SEKSI IZDANJIMA: Utegnula obline u bodi, a svi su joj gledali u grudi

Nakon što je otkrila da je iščašila lakat, pjevačica i spisateljica svakodnevno dobiva stotine poruka podrške od svojih fanova

Nives Celzijus nedavno je zabrinula fanove kada je pozirala s rukom u gipsu. Iako su mnogi pretpostavili da je slomila ruku, ubrzo je otkrila kako je iščašila lakat, što znači i da će se brže oporaviti.

Unatoč tome što joj je ruka u gipsu, ovih je dana pokazala kako se snalazi s jednom rukom. Kuhala je, cijedila sok i zalijevala cvijeće, a kako kaže, za sve je zaslužan ‘babin kuk’.

“Znala sam ja da je babin kuk savršen i da je pitanje trenutka kada će zablistati i pokazati se maksimalno funkcionalan. Spasio me u posljednja dva dana. Prisjetila sam se onih dana kada mi je dijete boravilo na kuku, a ja sam sve odrađivala drugom rukom. I kuhala i spremila kuću i opeglala i zalila cvijeće. Mi žene jednostavno to imamo u sebi. Kažu klinci da tako jednoruka još bolje kuham. Valjda imam previše slobodnog vremena… Uglavnom gotovo sve sam uspjela manje ili više uspješno odradit s jednom rukom. Jedino me muči čišćenje zuba zubnim koncem. Ako imate neko rješenje i za to, javljajte”, napisala je Nives uz fotke na kojoj pozira u bodiju ispod kojeg joj se naziru bradavice.

Izazovne fotke u kratkom su roku prikupile više od 21.000 lajkova, a u komentarima nije nedostajalo savjeta i komplimenata.

“Brz oporavak želim. Predobro izgledaš”, “Jaoooo, još uvijek gips na ruci. Ali izgledaš fenomenalno”, “Bomba si”, “Uvijek prelijepa”, “Nešto najljepše na Instagramu”, pisali su joj fanovi.

Jedna pratiteljica bila je nešto zlobnija i poručila Nives da joj je prošlo vrijeme, na što joj je ona odgovorila: “Znaš da ti je vrijeme prošlo kad ti ljudi prestanu pisati da ti je vrijeme prošlo”.