NIVES CELZIJUS FANOVIMA, OSIM BUJNIH GRUDI, SERVIRALA JOŠ ŠTOŠTA: ‘Zaboravila si gaćice obući…’

Fanovi su Nives nagradili brojnim lajkovima i komplimentima, a nekolicina njih primijetila je kako ona ne nosi gaćice

Pjevačica i glumica Nives Celzijus pratiteljima na Instagramu pohvalila se svečanim izdanjem u kojem se je pojavila u finalnoj emisiji showa “Tvoje lice zvuči poznato”. Podijelila im je tri fotografije na kojima pozira odjevena u vrlo izazovnu srebrnu korzet haljinu, visoke crne čizme i rukavice.

NIVES CELZIJUS POZIRALA SREĐENA OD GLAVE DO PETE: Otkrila i kod koga je svratila kat niže na kavu

Nives je dugu valovitu kosu pustila da joj slobodno pada po ramenima i leđima, a dekolte haljine jedva je obuzdao njene bujne grudi. Također, vrlo visoki prorez na haljini otkrio je njene vitke noge.

“I ova naša TLZP avantura došla je kraju. Usudila bi se reći da mi je to bila i najdraža sezona. Zericu draža i od one u kojoj sam i sama pobijedila. Čudesni kandidati svi do jednoga, ne mogu se odlučiti koji mi je draži. A u iščekivanju ovosezonskog pobjednika, samo da vas podsjetim za još jedan razlog više zašto večeras gledati”, napisala je u opisu objave.

Fanovi su Nives nagradili brojnim lajkovima i komplimentima, a nekolicina njih primijetila je kako ona ne nosi gaćice.

ULTRAKRATKA HALJINA JOJ STVARALA PROBLEME: Dok je Nives zavodljivo pozirala, sićušna opravica joj je klizila s grudi

“Zaboravila si gaćice obući…”, “Di su ti gaćice?”, “Bolja si riba od Ivane Knoll“, “Eh, šta bi mi dali da u Srbiji imamo jednu takvu ljepoticu. Sve (ili u najmanju ruku većina) su plastične silikonuše bez grama mozga. Sve najbolje Nives i samo naprijed”, “Predivna si”, “Rasturaš ljepotice”, komentirali su.