NIŠTA OD THOMPSONA NA KRBAVSKOM POLJU: ‘Vraćamo se u Čavoglave. Ne dopuštam nekima da političke poene prikupljaju preko mojih leđa’

Thompson je objavio da otkazuje koncert na Krbavskom polju

Marko Perković Thompson objavio je na svom Facebooku da neće održati koncert za Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja na Krbavskom polju, a proslava će se sljedeće godine vratiti u Čavoglave.

“Dragi prijatelji, moram Vas obavijestiti da pored velike želje i napora kako bismo ove godine proslavili Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja na Krbavskom polju, da taj događaj nismo u mogućnosti organizirati. Zbog velike simbolike kako Krbavskog polja, tako i Dana pobjede tu ideju ćemo realizirati nekom drugom prilikom kada za to smognemo snage. S’obzirom na to da se radi o Krbavskom polju, dakle polju u pravom smislu te riječi, takva organizacija zahtijeva ozbiljne i zahtjevne infrastrukturne radove. Dogovor s obnašateljima dužnosti Županije, gradova i općina u Ličko-senjskoj županiji je bio da oni osiguraju neophodna sredstva kako bi se takva proslava mogla održati. Jasno je da to sve zahtijeva određena financijska sredstva. Više puta je svima naglašeno da ja svoj nastup za tu prigodu poklanjam.

Naime, ja osobno za Dan pobjede niti jedne godine nisam naplatio svoj nastup, pa tako ni ove godine nisam tražio honorar od Ličko-senjske županije niti od bilo koga drugoga. Nije mi jasno zašto tu moju odluku pojedini mediji i političari ne poštivaju i ne cijene, već naprotiv, u javnosti me pokušavaju diskreditirati. Na žalost, kao što je već viđeno u Kninu i ove godine se pojavljuju u javnosti nekorektne i neistinite izjave kojima se pokušava nametnuti dojam da ja naplaćujem svoj nastup za proslavu Oluje, što naravno nije istina. Dakle, radi se o troškovima infrastrukture i drugih potrebnih tehničkih sredstava za održavanje tako velikog događaja, a ne o bilo kakvom mom honoraru.

Sama ideja proslave i velikog koncerta na Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja nikad se nije temeljila na podjelama već na okupljanju hrvatskoga naroda kako bi taj dan proveli u zajedništvu i domoljublju slaveći velebnu pobjedu nad velikosrpskom agresijom u Domovinskom ratu. Upravo ta misao me je i vodila kada sam donio odluku da duh tog zajedništva iz Čavoglava podijelimo s cijelom Hrvatskom te da svake godine takva proslava bude u nekom drugom kraju Hrvatske, pogotovo u krajevima koji su podnijeli najveći teret u Domovinskom ratu.

Ja ne želim biti uzrok nikakvim podjelama koje su u velikoj mjeri izražene u Ličko-senjskoj županiji, kao što ne želim biti ni nečija izlika za osobne političke neuspjehe. Isto tako ne dopuštam pojedincima da svoje političke poene prikupljaju preko mojih leđa i lažući o mojim navodnim komercijalnim angažmanima. Nažalost, osim političkih prepucavanja oko mog nastupa ne vidim nikakav napredak i dogovor tamošnjih vlastodržaca kako bi osigurali uvjete za ovogodišnju proslavu obljetnice Oluje pa sam u dogovoru s mojim menadžmentom odlučio prekinuti razgovore za održavanje proslave Oluje na Krbavskom polju. Tražiti drugu lokaciju za ovu godinu već je prekasno.

Zbog svega navedenog i želje da se proslava Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja liši svih spletki i političke prljavštine, jer za nas je taj dan jedan od najvećih dana u hrvatskoj povijesti, na taj dan slavimo one vrijednosti i stečevine Domovinskog rata na kojima se temelji moderna Hrvatska država, odlučio sam kako u takvim prljavim igrama neću sudjelovati. Konačno, VRAĆAMO SE U ČAVOGLAVE!

Ovom prilikom želim zahvaliti svima onima koji su se stavili na raspolaganje u Ličko-senjskoj županiji te silno željeli doprinijeti tomu da i ova proslava Oluje uspije kao i sve dosadašnje u kojma sam sudjelovao. Posebno se zahvaljujem ZUV HGP (Zbor udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi) i Udruzi Specijalne policije iz Domovinskog rata koji su trebali biti naši suorganizatori proslave Oluje na Krbavskom polju. Vidimo se sljedeće 2020. godine na proslavi u Čavoglavama!”, napisao je na svom Facebook profilu.