View this post on Instagram

I NIŠTA TE KAO NE BOLI Dan je kao sunčan Ti si kao veseo Prolaziš,kao ne vide te Svima je kao lijepo Svima je kao dobro Svima je kao ludo. I ti si kao sretan. Živi se kao u miru Ptice su kao slobodne Budućnost kao na dlanu Savjest kao čista I suncu je kao jasno O srce,kao pjevaj Svi se kao brinu o svima Svatko je prijatelj kao Svima je stalo do tebe I do Svijeta I dan kao ode I ti se kao smiješiš! I ništa te kao ne boli. #eneskisevic