NINA VIOLIĆ O EKIPI ISPRED HNK: ‘Oni koji briju na alternativu i oni koji briju na cajke sada zajedno izlaze’; odgovorio joj naš operni pjevač

Glumica Nina Violić u kraćoj je objavi iznijela svoje mišljenje o zabavljanju današnje mladeži

Mnogi hrvatski celebovi oglasili su se preko društvenih mreža o neredu kojeg su prošlog vikenda ispred Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu ostavili mladi ljudi nakon partijanja. Nekima od njih nije baš sjelo što su oni plesali uz turbo folk hitove, a drugima, pak, to je bilo u redu.

U ovu drugu skupinu ubraja se i glumica Nina Violić koja je u kraćoj objavi iznijela svoje mišljenje o zabavljanju današnje mladeži, koja je, po njoj, tolerantnija od starijih ljudi.

“Kao da moja generacija ne može prihvatiti da klinci koji briju na alternativu i klinci koji briju cajke zajedno izlaze i druže se, to su vam budimo iskreni isti klinci, ista djeca koja nisu učila toleranciju nego su eto naprosto takvi, nema više ukus, neukus, desno, lijevo, jazz, Ceca, kazalište, cirkus, sve je to isto i sve je to bogatije i kompleksnije i naprednije nego isključivost iz koje mi dolazimo. Samo ljubav”, napisala je Nina.

Mnogi pratitelji složili su se s njom, no oglasio se i operni pjevač HNK Kristijan Beluhan.

“Za muziku mi je svejedno, ali pišanje po zgradi, s*anje po grmlju, grafitiranje pi*darija, bacanje smeća posvuda nit je bogato, nit kompleksno, nit napredno. Zapravo, možda je samo kompleksno”, komentirao je, a na to se nadovezao još jedan njegov kolega.

“I razbijeni prozori na našoj baletnoj garderobi, i to koliko puta!”, napisao je.