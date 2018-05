NINA MORIĆ PONOVNO BILA POD NOŽEM? Talijani zgroženi njenim licem: ‘Izgleda kao Mrtva nevjesta’

La vera follia è fare finta di essere felici, fare finta che il modo in cui ti vanno le cose sia il modo in cui devono andare per il resto della tua vita, tutti i desideri, le speranze, tutte le gioie, le emozioni e le passioni che la vita ti ha tolto sono lì davanti a te, puoi riprenderti tutto.

A post shared by 🌟🌟🌟 (@nina__moric) on May 16, 2018 at 4:08am PDT