NINA MORIĆ OBJAVILA FOTKU IZ ZATVORA: ‘Ulovljena sam dok sam krala slatkiše u Texasu’

Nina posljednih nekoliko godina živi u Milanu, a prije toga surađivala je s modnim kućama u Los Angelesu

Nina Morić na društvenim mrežama objavila je fotografiju iza rešetaka. Hrvatska manekenka koja već niz godina živi u Italiji najnovijom objavom izazvala je burne reakcije svojih obožavatelja. “Ulovljena sam dok sam krala slatkiše u Texasu”, napisala je uz fotku na kojoj pozira u narančastom kombinezonu. “Orange is the new black”, dodala je u hastagu. Riječ je o seriji Narančasta je nova crna koja govori o ženi koja je upala u loše društvo i trgovinu drogom. “Prekrasna si”, “Obožavam te”, “Fantastična si”, “Zločesta cura”, komentirali su pratitelji.

NINA MORIĆ ZABRINULA PRATITELJE FOTOGRAFIJOM U TOPLESU: ‘Jesi li dobro? Ne izgledaš zdravo…’

Nakon suradnje s brojnim modnim kućama u Los Angelesu, Nina se preselila u Milano gdje živi posljednjih nekoliko godina. S bivšim suprugom, Fabriziom Coronom, još uvijek vodi bitku za skrbništvo nad maloljetnim sinom.

NINA MORIĆ STIGLA U ZAGREB I VEĆ PROVOCIRA: ‘Mama, kako je išla ona lijepa pjesma Engleza? Nogomet se vraća kući…’

NINA MORIĆ PONOVNO BILA POD NOŽEM? Talijani zgroženi njenim licem: ‘Izgleda kao Mrtva nevjesta