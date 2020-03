NINA MARTINA IZVELA POZNATU PJESMU I PRATITELJE OSTAVILA BEZ RIJEČI: ‘Predivno, imaš ljepši glas od pola estrade’

View this post on Instagram

Puno vas mi je poslalo poruku da vam se jako svidio prošli video i da biste voljeli da objavim opet neki video u kojem pjevam. Odlučila sam otpjevati dio pjesme Hallelujah koja nam je vjerujem svima poznata i nekako veoma draga, pogotovo sad u ovo doba i još je danas nedjelja. ☺️💓🙏🏻 PS- zanemarite mog brata koji je usred videa odlučio da mu se neda više mene slušat kako pjevam i otišao slagat legiće 🤣🤣🤣 #singing #hallelujah