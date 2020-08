View this post on Instagram

Body shaming je vrlo intezivan i jak na društvenim mrežama, ali i u svakodnevnom životu. Kao bivša kandidatkinja Života na vagi, mogu reći da je pritisak ljudi konstantno prisutan i svi se osjećaju slobodni i mjerodavni nešto mi reći, savjetovati, nametnuti ili ukoriti svaki moj potez, a neki jedva čekaju iskomentirati nešto ružno iako da njih same upitate zašto to rade, zapravo nemaju pojma. Ja ću vam reći zašto. Zato jer je pritisak društvenih mreža i nerealnih standarda ljepote i seksipila prevelik, zato jer lažni životi koji se vode na društvenim mrežama u puno ljudi budi osjećaj manje vrijednosti, ljubomore i tuge, zato jer se u medijima stalno vrte nerealne i prosječnom čovjeku nedostižne materijalne stvari koje ih čine frustriranim i zato te osobe nikad nisam smatrala relevantnima nego jednostavno shvaćam da su to osobe nezadovoljne svojim životima kao što sam ja nekad bila nezadovoljna sa svojim radi svoga tijela, ali onda sam shvatila da trebam mijenjati sebe iznutra da se uspješno mijenjam i izvana. Nekidan sam napisala da sam sreću tražila u svemu osim u sebi dok nisam shvatila da sreća uistinu jest u meni. Želim vam svima reći, nemojte se uspoređivati sa drugima, nemojte težiti zadovoljiti tuđe standarde, nemojte si uskraćivati uživanje na plaži, u lijepoj odjeći i u životu općenito zato jer vam je netko drugi rekao da imate previše kila da biste nešto nosili ili nešto radili. Ljudi ne mogu znati kakva je nečija priča i odmah osuditi nekoga ili reći nešto loše je puno lakše nego reći nešto lijepo ili upitati samoga sebe zašto imate poriv nekoga blatiti. Nezadovoljstvo dolazi iznutra. Zavolite sebe i radite na sebi i lijepe stvari će doći. Nećete imati poriv blatiti druge, ali neće vas niti doticati loši komentari i glupa razmišljanja, jednostavno biti će previše zaokupirani radom na sebi i u pozitivnoj energiji kojom ste se okružili. Ovo je moje tijelo. Ovo sam ja. Ja sam postigla toliko puno toga i ponosna sam na sebe i volim sebe. Ako netko ima problem sa mnom ili mojim tijelom, to je upravo to – njihov problem. Ne dopustite da vam lažni saj remeti vaš mir i život. Zavolite svoje standarde, budite zahvalni, radite na sebi i be happy 💗🙏🏻